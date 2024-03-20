Збитки на мільярди: скільки Україна втратить у березні через польську блокаду кордону

Спрогнозувати, скільки Україна втратить у квітні, поки що важко

Поляки продовжують свою блокаду на кордоні з Україною, яка наразі поширюється не лише на вантажні авто, а й на пасажирські автобуси. Через такі дії західних сусідів України може втратити 6,5 млрд гривень лише у березні.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, минулого місяця сума втрат від блокування кордону була ще більшою.

Данило Гетманцев наголосив, що 6,5 млрд гривень вистачило б, щоб закрити потреби кількох тисяч військовослужбовців.

"6,5 млрд гривень — стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону у березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади", — написав Гетманцев.

За лютий Україна втратила 7,7 млрд гривень, додав голова Комітету, а скільки втратить у квітні, якщо блокада не закінчиться, — невідомо. А в ДПСУ підтвердили, що в одному з пунктів пропуску розпочалося блокування руху не лише для вантажівок, а й для пасажирських автобусів. Йдеться про пункт "Медика — Шегині". Поляки планують пропускати по одному автобусу на дві години, як в Україну, так і з України. Як довго триватиме блокування руху, невідомо.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Данило Гетманцев попереджав, що польська блокада призведе до великих збитків для України. Наслідки для податкової стануть помітні через 2-3 місяці, тобто саме у березні-квітні поточного року.

Також "Телеграф" розповідав, що блокада польських фермерів перекинулася і на кордон з іншими країнами. Декілька днів тому вони заблокували важливу автомагістраль, яка веде до Німеччини.