У Польщі загадково померла маленька дитина з України: що кажуть у поліції

Місцева поліція з'ясовує обставини

У селі Вежбінек Великопольського воєводства у Польщі в одному з будинків виявили мертвим трирічного хлопчика з України. Батьки дитини сповістили про трагедію правоохоронців вранці в понеділок,11 березня.

Про це повідомляє польське видання RMF FM. Зазначається, що хлопчик проживав у будинку разом з батьками.

Речниця окружної прокуратури в Коніні прокурор Ева Возняк повідомила, що і загиблий хлопчик, і його батьки були громадянами України. За її словами, на тілі дитини не виявили ознак насильницької смерті, однак правоохоронці не виключають таку ймовірність.

Молодший інспектор Великопольської поліції Анджей Боровяк повідомив, що для встановлення причини смерті дитини буде проведено розтин. Він підкреслив, що наразі правоохоронці чекають на висновки лікарів.

Нагадаємо, у Польщі 27-річний громадянин України під час розпивання алкогольних напоїв напав на свого 51-річного співвітчизника. Інцидент стався у місті Вольбром.