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"Обговорює низка країн": Шольц прокоментував можливість переговорів з Росією

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Олаф Шольц про переговори
Олаф Шольц про переговори. Фото Колаж "Телеграф"

Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська

Деякі країни, включно з Україною обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією. Але є важлива деталь, аби розпочати переговори з країною-агресоркою.

Про це повідомляє Märkische Allgemeine Zeitung з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він зазначив, що посередницькі ініціативи для припинення війни в Україні були завжди.

"Наприклад, одразу після початку війни Росія і Україна вели прямі переговори один з одним. Тоді переговори провалилися, тому що Росія використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Потім стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпені — неймовірні злочини російських збройних сил у сфері прав людини проти цивільного населення", — заявив Шольц.

Він наголосив, що масові вбивства українців у Київській області позбавили переговори з Росією будь-якої основи.

"Деякий час по тому зернову угоду було обговорено, причому успішно. На жаль, (російський диктатор Володимир, — ред.) Путін у якийсь момент знову скасував її", — заявив Шольц.

Канцлер також нагадав, що велися переговори про безпеку на Запорізькій атомній електростанції та обмін полоненими.

"Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії "розніс" ідею мирних переговорів між Україною та РФ.

А диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор нібито готова до переговорів щодо України. Однак, як він наголосив, вони мають відбуватися з урахуванням захоплених РФ територій та з гарантами для Москви.

Теги:
#Переговори #РФ #Війна #Олаф Шольц #Володимр Путін