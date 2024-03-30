Великдень 2024 у Києві: де пройдуть служіння у католиків та протестантів

Православні та католики керуються різною Пасхалією – методом обчислення дати свята

Великдень вважається одним із найбільших релігійних свят. Воно символізує воскресіння Ісуса Христа з мертвих після страти на хресті.

Великдень — це перехідне релігійне свято, тобто його дата щороку інша. Православні та католики керуються різною Пасхалією – методом обчислення дати свята. Саме тому православні християни святкуватимуть Великдень у 2024 році 5 травня, а католики вже 31 березня.

Так, католики (а також деякі протестанти — лютерани) завжди відзначають Великдень у першу неділю після першої повні, що йде за весняним рівноденням (20 березня). Обчислюючи цю дату, греко-католики використовують григоріанський календар, тоді як православні – юліанський. Тому, власне, маємо розбіжності в датах.

Таким чином, у католиків Великодня у 2024 році випала на 31 березня, а у християн – на 5 травня.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, коли і в яких храмах відбуватимуться великодні богослужіння в Києві у католиків, протестантів і капуцинів.

Римо-католицька церква — Кафедральний собор св. Олександра

Адреса: Костьольна вулиця, 17

У суботу, 30 березня, у Кафедральному соборі о 9.00 розпочнеться ранкова година читань. Вже о 19:00 стартує Великодня Вігілія. Цього дня необхідно мати при собі свічки для участі у Літургії Світу.

Дуже просять приходять також взяти із собою підставки до цих свічок (папір, свічники тощо), для того, щоб не заплямувати підлогу та лавки воском. Після Урочистого Богослужіння відбудеться освячення великодніх страв.

У неділю, 31 березня, у соборі о 7.30 розпочнеться Резурекційна Свята Меса.

Також у день Великодня Святі Меси відбуватимуться за розкладом: 10.00, 12.30, 14.00, 16.30 та 18.00.

Цього дня після кожної святої Меси відбуватиметься освячення великодніх страв.

Німецька євангелічно-лютеранська церква України

Адреса: вул. Лютеранська, 22

У неділю, 31 березня, об 11:00 розпочнеться урочисте пасхальне богослужіння. Після цього пройде святковий пасхальний сніданок.

Також для присутніх співатиме хор Святої Катерини під керівництвом Лариси Сорокопуд.

Церква євангельських християн-баптистів "Храм спасіння"

Адреса: вул. Князя Всеволода Ярославича (Генерала Пухова), 4

Пасхальна неділя — це чудова нагода почути про любов, жертву і перемогу Христа.

Тому до храму запрошують усіх у неділю, 31 березня, о 10.00 на святкове служіння.

Парафія Пресвятої Діви Марії Матері Церкви — Капуцини Києва

Адреса: бульвар Перова, 1-б

У суботу, 30 березня, пройде молитовне чування біля Господнього Гробу з 9.00 до 23.00 (докладний графік знаходиться на дошці оголошень). О 23.30 розпочинається Пасхальна Євхаристія — Пасхальна ніч із Великої Суботи на Неділю Воскресіння Господнього (з 30 на 31 березня). Резурекційна процесія. Освячення великодніх страв.

Неділя, 31 березня, День Воскресіння Господнього. Служби Божі о 9.00, 11.00, 17.00. Після кожної Меси відбувається освячення великодніх страв.

Римо-католицька парафія св. Миколая у Києві | Костел св. Миколая

Адреса: вул. Велика Васильківська, 75

У суботу, 30 березня, відбудеться з 15.00 до 18.45 Поклоніння Ісусові та сповідь. О 19.00 розпочнеться Великодня Вігілія. Із собою треба принести свічки. Після цього відбудеться освячення великодніх страв.

У неділю, 31 березня, євхаристія пройде о 10.00, 12.00, 13.30 та 18.00.

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