Регіон у Норвегії захотів мати 26 годин на добу: навіщо це знадобилося мешканцям

Єврокомісія отримала запит

Найпівнічніший регіон Норвегії попросив у Єврокомісії можливість перейти на 26 годинну добу. Це на думку місцевої влади дозволить залучити туди туристів.

Як пише Politico, з такою ініціативою виступила Венче Педерсен, яка є мером міста Вадсьо. Як працюватиме цей перехід, вона пояснити не змогла.

Вадсьо — це місто за полярним колом, в якому проживає трохи більше ніж 6 тисяч людей. Через своє розташування він не дуже цікавий ні потенційним новим поселенцям, ні туристам.

На думку Педерсен, перехід на 26 годинну добу дозволить підвищити значущість місцевих цінностей, збільшити час, який мешканці проводять із сім’єю, та залучити нових мешканців до регіону. Вона вже направила листа до Єврокомісії, але визнає, що поки не знає, як це має працювати на практиці.

"Я не думаю, що вони скажуть "так", тому ми не думали над усіма деталями", — сказала голова міста.

Регіон щосили намагається залучити нових мешканців, і проєкт "Більше часу", на думку влади, дозволить досягти цієї мети, оскільки може дозволити людям більше часу витрачати на хобі та займатися улюбленими видами діяльності.

"Нам подобається наш спосіб життя, і ми думаємо, що він може бути дуже цікавим, особливо для сімей з маленькими дітьми. Я думаю, що це спокійніше і краще повсякденне життя, ніж, наприклад, у великому місті", — додала Педерсен.

Хоча Норвегія і не входить до складу ЄС, є частиною Європейської економічної зони. У ЄК своєю чергою зазначають, що часові пояси, це питання окремих країн, а тому допомогти з цим місту вони не зможуть.

І попри те, що ідея виглядає провальною у зародку, але Педерсен сподівається, що її ініціатива дозволить хоча б привернути увагу до проблематики її регіону та зробити його трохи більш відомим.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісії наразі має проблеми важливіші. Наприклад, їй незабаром доведеться мати справу із судовим позовом від Європарламенту за фінансування Угорщини.