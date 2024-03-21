Фото Макрона з тренування з боксу напружило росіян: маскують свій страх глузуванням

У РФ невинні знімки викликали гостру реакцію

Особистий фотограф президента Франції Соазіг де ла Муасоньєр опублікував знімки Еммануеля Макрона під час тренування з боксу. Фото за день набрало майже 11 тисяч лайків та безліч коментарів, а росіяни спробували висміяти політика, позиція якого щодо російської агресії останнім часом стала дуже рішучою.

Соазіґ де ла Муасоньєр розмістив чорно-білі фотографії Макрона на тренуванні в instagram. Вони стали предметом активного обговорення у мережі. Дехто підозрює, що знімки могли бути відредаговані. Інші зазначають, що в такий спосіб "Макрон готується до боротьби з Володимиром Путіним".

Росіяни ж почали висміювати кадри, збираючи в інтернеті критичні фото та меми. Так, на сторінці "ІноСМІ" у Facebook вони зібрали "колекцію" таких фото.

Варто зазначити, що нещодавно риторика Макрона щодо Росії різко змінилася, і у РФ на це гостро відреагували. Так, прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяви Макрона, заявив, що Франція вже "залучена до війни" в Україні, але може підвищити ступінь свого залучення.

"Так, безумовно, ми читаємо заяви мсьє Макрона. Те, що Росія є противником для Франції, так, це очевидно. Власне тому, що Франція вже втягнута у війну в Україні, вона опосередковано бере участь у цій війні. Але й, судячи з заяви" пана президента, не проти підвищити ступінь своєї залученості", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон за підсумками Конференції на підтримку України заявив, що не можна виключати, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні. У березні Макрон неодноразово наголошував, що французькі війська можуть опинитися в Україні у разі ескалації з боку РФ. Він також попереджав, що Франція не має червоних ліній у ракурсі підтримки України. Також Макрон назвав умову, за якої західні війська можуть зайти в Україну.

Як повідомляв "Телеграф", директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Франція нібито вже готує військовий контингент для відправки в Україну. Він додав, що французи вже воюють на боці ЗСУ і що на цей час кількість загиблих французів нібито "перевищила психологічно значущий поріг" і уряд країни побоюється зробити публічними "чутливі дані".

Що стоїть за змінами в публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають усередині Франції і чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна читайте в інтерв'ю "Телеграфу" французького політолога, керівника паризького Центру досліджень та розробок політичних рішень (CERAP) та старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики (СЄРА) Ніколя Тензера: Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв'ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа