Регион в Норвегии захотел иметь 26 часов в сутках: зачем это понадобилось жителям

Еврокомиссия получила запрос

Самый северный регион Норвегии запросил у Еврокомиссии возможность перейти на 26 часовые сутки. Это по мнению местных властей позволит привлечь туда туристов.

Как пишет Politico, с такой инициативой выступила Венче Педерсен, которая является мэром города Вадсё. Как будет работать этот переход она объяснить не смогла.

Вадсё — это город за полярным кругом, в котором проживает чуть более 6 тысяч человек. Из-за своего расположения, он не очень интересен ни потенциальным новым поселенцам, ни туристам.

По мнению Педерсен, переход на 26 часовые сутки позволит повысить значимость местных ценностей, увеличить время, которое жители проводят с семьей, и привлечь новых жителей в регион. Она уже направила письмо в Еврокомиссию, но признает, что пока не знает, как это должно работать на практике.

"Я не думаю, что они скажут "да", поэтому мы не думали над всеми деталями", — сказала глава города.

Регион изо всех сил пытается привлечь новых жителей, и проект "Больше времени", по мнению властей, позволит достичь этой цели, поскольку может позволить людям больше времени тратить на хобби и заниматься любимыми видами деятельности.

"Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе", — добавила Педерсен.

Хотя Норвегия и не входит в состав ЕС, но является частью Европейской экономической зоны. В ЕК в свою очередь отмечают, что часовые пояса, это вопрос отдельных стран, а потому помочь с этим городу они не смогут.

И несмотря на то, что идея выглядит провальной в зародыше, но Педерсен надеется, что ее инициатива позволит хотя бы привлечь внимание к проблематике ее региона и сделать его чуточку более известным.

Как сообщалось ранее, у Еврокомиссии в настоящее время есть проблемы поважнее. Например, ей возможно вскоре придется иметь дело с судебным иском от Европарламента за финансирование Венгрии.