Європарламент хоче подати до суду на Єврокомісію через Угорщину — Politico

Депутати звернуться до голови Європарламенту у четвер

Європейський парламент незадоволений рішенням Єврокомісії про розблокування 10,2 мільярда євро коштів для фінансування Угорщини. Тепер він може через це звернутись до суду.

Як повідомляє Politico з посиланням на свої джерела, Комітет ЄП із правових питань проголосував за те, що подати до суду на ЄК за порушення її зобов’язань щодо захисту грошей платників податків від неправомірного використання. За цю ініціативу виступили 16 членів, а проти висловився лише один.

Зазначається, що рішення про розморожування коштів було ухвалено перед проведенням саміту ЄС, на якому обговорювалися питання вступу України та виділення їй нового пакету допомоги. Ці кроки намагався заблокувати угорський прем’єр Віктор Орбан.

Рішення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про розморожування коштів викликало негативну відповідь у депутатів Європарламенту, які звинуватили її у тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

Зазначається, що у четвер, 14 березня, лідери фракцій звернуться до президента ЄП Роберти Мецоли, щоб дати їй "зелене світло" на передачу позову до суду до 25 березня.

Водночас у Єврокомісії кажуть, що Угорщина нібито передала усі докази того, щоб "продемонструвати незалежність своєї судової влади", а тому ЄК "була юридично зобов’язана ухвалити це рішення".

Як відомо, інституції ЄС мають багато претензій до Угорщини. Зокрема це стосується прав людини та судової системи, яку там не вважають за незалежну.

Зазначимо, що Віктор Орбан упродовж майже двох років повномасштабної війни блокував допомогу для Києва. Однак на саміті Євросоюзу 1 лютого всі країни одноголосно узгодили пакет на 50 млрд. євро. Прем’єр Угорщини здивував своєю заявою, назвавши це рішення своєю перемогою.