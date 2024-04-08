"Моргніть, якщо змусили": Шольц завів профіль у TikTok, перше відео викликало ажіотаж у мережі

В основному німці залишали схвальні коментарі

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц завів собі профіль у TikTok, доки у США намагаються його заборонити. Перше відео там з’явилось 8 квітня.

Усього за кілька годин короткий ролик встиг набрати понад 300 тисяч переглядів та 22 тисячі лайків. Крім того, він викликав хвилю переважно позитивних коментарів від користувачів мережі.

На відеозаписі видно, як співробітниця канцелярії йде коридором до дивана, щоб взяти портфель, після чого робить поворот і переводить об’єктив на Шольца, який сидить за робочим столом.

"Ми так само здивовані, як і ви! (І так, канцлер зараз дійсно в TikTok)", — йдеться у підписі до відео.

Відео за короткий час зібрало величезну кількість схвальних коментарів. Водночас знайшлися й ті, хто поскаржився на те, що в офісі канцлера надто мало рослин, а інші запропонували йому "двічі моргнути, якщо його змусили".

Головною скаргою німців стали надто високі ціни на донер-кебаб.

Коментатори також припустили, що Шольц спеціально завів собі TikTok напередодні виборів до Європарламенту, а також здивувалися тому, що це відбувається на тлі прагнення політиків у США заборонити соцмережу у своїй країні.

Як повідомлялося раніше, до Конгресу США внесли законопроєкт, який змусить китайську компанію ByteDance продати популярний додаток TikTok. Інакше американцям заборонять ним користуватися.

Крім того, у лютому TikTok був заборонений для чиновників Фінляндії. Поліція попередила, що персональні дані можуть опинитися в руках китайських спецслужб