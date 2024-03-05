Прилетіли з Росії? На Польщу за 48 годин упали три аеростати, на одному — характерні написи

Якихось спеціалізованих пристроїв на них не було

У Польщі впав уже третій "підозрілий літаючий об’єкт" за 48 годин. У вівторок, 5 березня, фрагмент повітряної кулі було виявлено у місті Кервік неподалік Щитно.

Як повідомляє RMF FM, метеозонд міг прилетіти на територію Польщі з російської області Калінінграда РФ, що межує з країною на півночі. Ця версія підтверджується тим, що на кулі виявлено написи кирилицею. На місце виявлення кулі прибули відповідні служби.

У понеділок, 4 березня, два подібні аеростати впали біля села Варкалки біля Мілакува і в місті Харш недалеко від Венгожево. Обидва міста розташовані у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Відомо, що на жодному з аеростатів не було жодних спеціалізованих пристроїв.

Довідково: Метеозонд, шар-зонд або балон-зонд — одноразовий безпілотний аеростат, призначений для вивчення атмосфери. Складається з гумової або пластикової оболонки, наповненої воднем або гелієм, та підвішеного до неї контейнера з апаратурою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща почала розслідування через чергову ракету, що залетіла на її територію.