Пів Європи на ровері: естонський депутат у цікавий спосіб вирішив зібрати кошти на ЗСУ (фото)
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Планує зібрати понад 30 тис. євро та подолати приблизно 1 700 км
У п'ятницю, 26 квітня, вранці естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага вирушив на велосипеді з Таллінна до Києва. Він здійснює благодійний велозабіг з метою зборів коштів для Збройних Сил України (ЗСУ).
Про це пише Postimees. О 8 ранку, за місцевим часом, група на чолі з депутатом розпочала свій шлях з площі Вабадузе в естонській столиці.
Вага проводить цей благодійний збір спільно з організацією NAFO для придбання необхідних повнопривідних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників.
Зазначається, що потрібно зібрати 18 тисяч євро для придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби та 14 тисяч євро для 35 FPV-дронів.
Велопробіг триватиме близько тижня, адже відстань від Таллінна до Києва становить понад 1700 кілометрів.
Також естонський депутат у 2023 році став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві 20 квітня відбувся благодійний забіг на підтримку ГУР МОУ.