"Страна на пороге гражданской войны": названы мотивы покушения на Фицо, что с ним сейчас

Страна "переживает худший день своей демократии" после покушения

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пострадал от выстрелов, могло быть совершено из политических мотивов. При этом страна практически стоит на пороге войны.

Такое мнение высказал глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток на пресс-конференции возле больницы в Банска-Бистрице, где находится на лечении премьер-министр. По его словам, информация якобы основывается на "первых отзывах с подозрением", — пишет CNN.

"Эта попытка убийства была политически мотивированной, и подозреваемый принял решение сделать это вскоре после президентских выборов… Нападение было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны", – сказал министр.

Глава МВД подчеркнул, что страна "переживает худший день своей демократии" после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

"Впервые за 31 год нашей демократической суверенной республики кто-то решил выразить политическое мнение не на выборах, а с пистолетом на улице",- подметил он.

Что известно о происшествии с Робертом Фицо на сегодняшний день

По словам Матуша Шутая, в Фицо выстрелили пять раз. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

"Преступник выстрелил пять раз. Премьер-министр находится в критическом состоянии и все еще находится на операционном столе. Мы сделаем все возможное, чтобы это расследовать", — заявил Эшток на пресс-конференции.

Тем временем директор больницы в городе Банская Быстрица Мириам Лапуникова сказала, что операция длилась около 5 часов. Об этом пишет Aktuality.

"У пациента многочисленные огнестрельные ранения, последствия которых будут влиять на его восстановление. Его состояние стабилизировано, но очень тяжелое", — объяснила директор.

Премьер-министр перенес пятичасовую операцию с двумя бригадами для лечения многочисленных огнестрельных ранений.

"Во второй половине дня премьер-министра транспортировали санитарной авиацией в отделение неотложной помощи больницы Рузвельта, где ему оказали медицинскую помощь, сделали компьютерную томографию, а затем его транспортировали в операционную, где продолжалась пятичасовая операция, в которой принимали участие две – хирургическая и травматологическая – бригады", – сказала Лапуникова.

Поэтому он будет находиться в отделении интенсивной терапии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлов на Роберта Фицо было совершено покушение. После того он премьер вышел в общественности, в него несколько раз выстрелили. В тяжелом состоянии Фицо госпитализировали.

Злоумышленник задержан. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он был сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия". Он мог иметь связи с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.