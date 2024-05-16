"Дуже особиста розмова": президенту Словаччини вдалося поговорити з Фіцо

Розмова була короткою, прем’єр був втомлений і перебував під впливом ліків

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні мав можливість поговорити з прем’єром Робертом Фіцо, на якого було скоєно замах. Потерпілий перебуває у лікарні і його стан все ще залишається серйозним.

Про це пише Aktuality. Зазначається, що розмова між ними була короткою.

"Після короткого візиту до Роберта Фіцо я змушений констатувати, що стан його здоров’я все ще залишається серйозним", — сказав Пеллегріні.

Він додав, що Фіцо сказав лише кілька слів. Однак він не став розголошувати, про що саме була їхня невелика розмова. Прем’єр-міністр був утомлений і перебував під впливом ліків.

"Це була дуже особиста розмова. Ми знаємо один одного понад двадцять років, тому це зрозуміло. Він був дуже втомлений і в складній ситуації зі здоров’ям. Ми говорили про те, як я радий, що він вижив, і що я бажаю йому якнайшвидшого одужання ", — розповів обраний президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 травня в місті Гандлов на Роберта Фіцо було скоєно замах. Після того, як прем’єр вийшов у громадськості, у нього кілька разів вистрілили. Зловмисника затримано. Ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Пізніше було повідомлено можливі мотиви замаху на Фіццо. Зловмисник, який у нього стріляв, перебуває під вартою у місті Нітра.