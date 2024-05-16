"Очень личный разговор": президенту Словакии удалось поговорить с Фицо

Разговор был коротким, премьер был уставший и находился под воздействием лекарств

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини имел возможность поговорить с премьером Робертом Фицо, на которого было совершено покушение. Пострадавший находится в больнице и его состояние все еще остается серьезным.

Об этом пишет Aktuality. Отмечается, что разговор между ними был коротким.

"После короткого визита к Роберту Фицо я вынужден констатировать, что состояние его здоровья все еще остается серьезным", – сказал Пеллегрини.

Он добавил, что Фицо сказал всего несколько слов. Однако он не стал разглашать, о чем именно была их небольшая беседа. Премьер-министр был уставший и находился под воздействием лекарств.

"Это был очень личный разговор. Мы знаем друг друга более двадцати лет, поэтому это понятно. Он был очень уставший и в сложной ситуации со здоровьем. Мы говорили о том, как я рад, что он выжил, и что я желаю ему скорейшего выздоровления", – рассказал избранный президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 мая в городе Гандлов на Роберта Фицо было совершено покушение. После того как премьер вышел в общественности, в него несколько раз выстрелили. Злоумышленник задержан. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Позже были сообщены возможные мотивы покушения на Фицо. Злоумышленник, который в него стрелял, находится под стражей в городе Нитра.