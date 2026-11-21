Які деталі страждають під час їзди та як уникнути поломки

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Електросамокати найчастіше виходять з ладу через перевантаження: на одномісній моделі їдуть удвох або втрьох. Друга за частотою помилка на електротранспорті – різкий старт, а на велосипедах до поломок призводить неправильне перемикання передач.

Про ці помилки Денис Карпенко, продавець-консультант магазину "Вело+" у Полтаві, розповів "Телеграфу". Детальніше читайте в матеріалі "Як підготувати велосипед до зими й не "вбити" самокат на балконі: секрети догляду від майстра" .

"На електровелосипеді або електроскутері краще рушати плавно або спочатку прокрутити педалі, якщо вони є, а потім уже натискати на ручку газу", – порадив Карпенко.

Денис Карпенко

Підлітки, за спостереженнями Карпенка, часто помиляються під час перемикання передач. Він радить перемикатися на малій швидкості, поки педалі крутяться не надто швидко. Якщо відразу після перемикання тиснути на педалі з усіх сил, гнуться перемикачі та зірочки на задньому колесі.

Крім того, молодь любить кататися на електросамокатах удвох або втрьох, хоча він розрахований лише на одного. Це призводить до найпоширеніших поломок.

"Найчастіше перевантажують електроніку (контролери) та акумулятори електросамокатів. Через це вони просто горять. Зазвичай до цього призводить те, що на транспорт, розрахований на одну людину, сідають двоє-троє. Як правило, так любить кататися молодь", – зазначив експерт.

Як повідомляв "Телеграф", у місцевій говірці Закарпаття велосипед називають "біціґлі". Це колоритне слово потрапило сюди з угорської мови.