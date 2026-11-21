Перевозив зброю та потрапив під санкції: російський корабель вражений дронами у Фінській затоці (фото)
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Пошкоджене судно з пожежею на борту увійшло в територіальні води Фінляндії
У суботу, 21 листопада, у нейтральних водах Фінської затоки загорівся російський суховантаж Sparta II, що прямував до Калінінграда. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що судно атакували два безпілотники.
Про напад Дрозденко повідомив у своєму каналі в Telegram. За його словами, це сталося за три морські милі від російського кордону.
"Наразі триває евакуація екіпажу", – написав російський чиновник.
О 12:18 за київським часом у Ленінградській області оголосили відбій загрози безпілотників. За заявою російської влади, під час атаки над регіоном збили 80 безпілотників.
Як відреагували Фінляндія та Естонія
Міністерство оборони Фінляндії підтвердило, що судно зазнало пошкоджень унаслідок атаки в міжнародних водах. Фінляндія повідомила союзників і направила до судна підрозділи прикордонної служби, пише ERR.
За даними фінської прикордонної служби, суховантаж, що горів, дрейфував у східній частині затоки й не становив загрози для інших суден. Прикордонники координували рятувальну операцію та готувалися до ліквідації можливого розливу пального. Знімок судна, що горіло, опублікувала фінська прикордонна служба, повідомляє Omni.
"Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де російське вантажне судно зазнало атаки безпілотників. Україна має право боротися з агресором", – написав у X прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Естонський координаційний центр морського та авіаційного порятунку отримав повідомлення про пожежу та попередні відомості про вибухи на борту о 9:35. За даними естонської влади, Sparta II вийшло із Санкт-Петербурга. Черговий Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Андрес Тийк повідомив, що відомство стежить за ситуацією разом із фінськими колегами й долучиться, якщо Росія попросить про міжнародну допомогу.
Що відомо про вантаж Sparta II
У Telegram-каналі Exilenova+ припустили, що суховантаж віз до Калінінграда військовий вантаж. За даними ERR, судно перебуває під санкціями США, а українська військова розвідка зараховує його до суден, які раніше перевозили зброю та військову техніку.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України вказує, що Sparta II пов’язане з російською компанією "Оборонлогистика". У 2022–2023 роках суховантаж ходив між російським Новоросійськом і сирійським Тартусом через Босфор і Дарданелли.
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