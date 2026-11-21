Пошкоджене судно з пожежею на борту увійшло в територіальні води Фінляндії

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У суботу, 21 листопада, у нейтральних водах Фінської затоки загорівся російський суховантаж Sparta II, що прямував до Калінінграда. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що судно атакували два безпілотники.

Про напад Дрозденко повідомив у своєму каналі в Telegram. За його словами, це сталося за три морські милі від російського кордону.

Фінляндія та Естонія стежили за ситуацією в акваторії Фінської затоки

"Наразі триває евакуація екіпажу", – написав російський чиновник.

О 12:18 за київським часом у Ленінградській області оголосили відбій загрози безпілотників. За заявою російської влади, під час атаки над регіоном збили 80 безпілотників.

Дрозденко оголосив відбій загрози безпілотників після повідомлення про евакуацію екіпажу

Як відреагували Фінляндія та Естонія

Міністерство оборони Фінляндії підтвердило, що судно зазнало пошкоджень унаслідок атаки в міжнародних водах. Фінляндія повідомила союзників і направила до судна підрозділи прикордонної служби, пише ERR.

За даними фінської прикордонної служби, суховантаж, що горів, дрейфував у східній частині затоки й не становив загрози для інших суден. Прикордонники координували рятувальну операцію та готувалися до ліквідації можливого розливу пального. Знімок судна, що горіло, опублікувала фінська прикордонна служба, повідомляє Omni.

Фінські прикордонники почали готуватися до можливого розливу пального біля суховантажу

"Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де російське вантажне судно зазнало атаки безпілотників. Україна має право боротися з агресором", – написав у X прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Естонський координаційний центр морського та авіаційного порятунку отримав повідомлення про пожежу та попередні відомості про вибухи на борту о 9:35. За даними естонської влади, Sparta II вийшло із Санкт-Петербурга. Черговий Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Андрес Тийк повідомив, що відомство стежить за ситуацією разом із фінськими колегами й долучиться, якщо Росія попросить про міжнародну допомогу.

Що відомо про вантаж Sparta II

У Telegram-каналі Exilenova+ припустили, що суховантаж віз до Калінінграда військовий вантаж. За даними ERR, судно перебуває під санкціями США, а українська військова розвідка зараховує його до суден, які раніше перевозили зброю та військову техніку.

Українська розвідка зараховує суховантаж до суден, які перевозили зброю та військову техніку Джерело: vesselfinder.com

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вказує, що Sparta II пов’язане з російською компанією "Оборонлогистика". У 2022–2023 роках суховантаж ходив між російським Новоросійськом і сирійським Тартусом через Босфор і Дарданелли.

Sparta II пов’язане з російською компанією "Оборонлогистика"

Як повідомляв "Телеграф", на російських "Шахедах" помітили "вуса". Таке нововведення росіян дещо спантеличило українських фахівців.