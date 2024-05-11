"Не в найближчому майбутньому": у Чехії серйозно сумніваються у поверненні Україною всіх своїх територій

Проте Росія на досягнутому не зупиниться

Вихід України на кордони 1991 року малоймовірний у найближчому майбутньому. Але Росія не вдовольниться захопленими територіями і становитиме ризик й надалі.

Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю газеті Die Presse. Він також не оминув тему післявоєнних переговорів.

"Малоймовірно, що Україна зможе повернути собі всю свою територію в межах міжнародно-визнаних кордонів, принаймні в осяжному майбутньому. Українці сьогодні визнають, що такого результату навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому", — заявив Павел.

Щодо післявоєнних переговорів, президент Чехії зазначив, що однією з їхніх тем може бути членство України в НАТО. Він вважає, що Київ може поступитися членством в Альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн.

"Згодом можна вести переговори, тому що членство України в НАТО можна обміняти на щось. Наприклад, на гарантії, коли йдеться про військову присутність", — сказав чеський глава держави.

Він стверджує, що "ці дискусії потребуватимуть значних дипломатичних навичок і політичного тиску". Водночас Павел переконаний, що "Росія не задовольниться тільки частиною України".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами нардепа Богдана Яременко, відновлення України у межах 1991 року є "національною ідеєю", а на її реалізацію можуть піти багато років. Втілитися ця ідея може взагалі за життя наступних поколінь.