"Наївно": Петр Павел зробив тривожну заяву щодо перемоги України у війні

Росія так не віддасть окуповані території

Президент Чехії Петро Павло вважає, що Україні не вдасться відвоювати всі свої території у найближчому майбутньому. Друг нашої держави закликав реалістично дивитися на ситуацію.

Про це пише видання Ceske noviny. Він вважає, що думки, що Україна зможе відвоювати у Росії окуповані території в найближчому майбутньому, наївні. Адже Росія просто так їх не віддасть.

"Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", – сказав він.

Пізніше у Twitter (Х) він пояснив свої слова, що викликали бурхливу реакцію в мережі.

"Давно наголошую на необхідності підтримувати Україну всіма способами відповідно до міжнародного права. Частиною цієї законної підтримки є також збільшення постачання боєприпасів та військової техніки в Україну – серед іншого через чеську ініціативу з боєприпасів. Росія могла б негайно припинити конфлікт, але вона не зацікавлена в цьому, поки сподівається досягти своїх цілей – захопити Україну, усунути її демократично обраний уряд та демілітаризувати суверенну країну. Саме тому для нас така важлива підтримка України.

Навпаки, це має відбуватися одночасно. Водночас має бути правдою те, що будь-яка майбутня мирна домовленість обов’язково передбачає згоду України з огляду на її базові інтереси. Саме тому я прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського на червневу конференцію про мир в Україні", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Борис Джонсон пояснив, чому перемога Росії буде ударом для США.