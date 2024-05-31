Туреччина категорично проти відправлення військ НАТО до України: у МЗС пояснили чому

У Туреччині пояснили свою позицію

Поки країни НАТО обговорюють можливість відправлення іноземних військ до України, Туреччина висловилася категорично проти. Водночас влада країни додала, що, як і раніше, підтримує територіальну цілісність нашої країни.

Позицію Туреччини озвучив глава МЗС країни Хакан Фідан після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Празі, повідомляє Le Monde.

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні та здатність України забезпечувати стримування, але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні", — заявив глава турецької дипломатії.

Для влади Туреччини підтримка України у війні та відправлення військ НАТО абсолютно різні речі, додав Фідан. Щобільше, останнє "ризикує привести до регіонального розширення [війни] і більших криз".

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни у Туреччині відбулися переговори України та РФ про припинення боїв. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган із 2022 року намагається балансувати між РФ та Україною. Він неодноразово зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним, виступав посередником в укладанні угоди про зерновий коридор і регулярно пропонує організувати для РФ та України переговори про мир.

Також Телеграф розповідав про те, що в НАТО заговорили про захист неба над Україною. Деякі країни-члени Альянсу серйозно обговорюють питання взяття під захист неба над західними територіями нашої держави.