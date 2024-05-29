Польща зробила гучну заяву щодо ударів по Росії західною зброєю

Україна якимось чином обмежується деякими країнами, а це має припинитися

Услід за Францією Польща заявила, що також не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою, для ударів по об'єктах на території РФ. Адже Україна має мати можливість захистити свою територію від російських атак.

Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він також наголосив, що Польща просить союзників також прибрати ці обмеження.

"Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка — Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Щобільше, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", — зазначив Томчик.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав зняти обмеження з України бити західною зброєю на території Росії. За його словами, Україні дуже важко захистити себе без можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що кричущі російські терористичні акти проти цивільної інфраструктури України, зокрема атака на гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові 25 травня, підштовхують США до того, щоб дозволити Україні бити по Росії американським озброєнням. Рано чи пізно Вашингтон так, чи інакше, але надасть такий дозвіл, каже колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.