Швейцарія знайшла спосіб допомогти Україні зброєю: є вимоги

Законопроект готується до розгляду у парламенті

Швейцарія хоче пом’якшити закон про заборону реекспорту озброєння до воюючих країн, щоб допомогти Україні. Нова пропозиція була висунута Комісією з безпекової політики Національної ради, тобто нижньої палати парламенту Швейцарії.

Про це пише швейцарське видання Blick. Зазначається, що більшість членів Комісії погоджуються з пропозицією послабити заборону для країн, які мають схожі цінності.

Законодавці пропонують дозволити реекспорт озброєння до країн, які відповідають низці вимог, а саме:

не повинні систематично та серйозно порушувати права людини;

не повинні створювати ризики використання швейцарської техніки проти мирного населення у третій країні;

користується правом на самооборону відповідно до Статуту ООН.

При цьому визначати, чи виконані умови повинні країни, які здійснюють передачу.

Голосування було пройдено, голоси в Комісії розділилися порівну, але останнє слово сказала її глава Пріска Зайлер Граф. Тепер документ має пройти голосування у двох палатах.

Варто зазначити, що не йдеться про прямі постачання зброї зі Швейцарії, а лише про передачу зброї та техніки швейцарського виробництва іншими країнами. Втім, через заборону Німеччина не змогла постачати Україні боєприпаси до установок Gepard, Данія не змогла передати колісні БТР, Іспанія не змогла поставити зенітні гармати, а компанія Rheinmetall не змогла повернути 96 танків Leopard 1.

Швейцарія дуже суворо ставиться до свого нейтрального статусу, тому категорично забороняє постачання будь-якого озброєння до країн, які перебувають у стані війни. Водночас Україна вже отримувала від неї суттєву нелетальну допомогу, наприклад, обладнання для розмінування.

За даними Інституту Кіля, який відстежує допомогу Україні, Швейцарія виділила майже 800 мільйонів євро, більшість з яких пішла на гуманітарну підтримку. Крім того, вона планує виділити 5,5 мільярда доларів на довгострокову підтримку до 2036 року.