Швейцария нашла способ помочь Украине оружием: есть требования

Законопроект готовится к рассмотрению в парламенте

Швейцария хочет смягчить закон о запрете реэкспорта вооружения в воюющие страны, чтобы помочь Украине. Новое предложение было выдвинуто Комиссией по политике безопасности Национального совета, то есть нижней палаты парламента Швейцарии.

Об этом пишет швейцарское издание Blick. Отмечается, что большинство членов Комиссии согласны с предложением ослабить запрет для стран, которые имеют схожие ценности.

Законодатели предлагают разрешить реэкспорт вооружения в страны, которые соответствуют ряду требований, а именно:

не должны систематически и серьезно нарушать права человека;

не должны создавать риски использования швейцарской техники против мирного населения в третьей стране;

пользуется правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

При этом определять, выполнены ли условия, должны страны, который осуществляют передачу.

Голосование было пройдено с трудом, голоса в Комиссии разделились поровну, но последнее слово сказала ее глава Приска Зайлер Граф. Теперь документу предстоит пройти голосования в двух палатах.

Стоит отметить, что речь не идет о прямых поставках оружия из Швейцарии, а лишь о передаче оружия и техники швейцарского производства другими странами. Впрочем, из-за запрета Германия не смогла поставлять Украине боеприпасы к установкам Gepard, Дания не смогла передать колесные БТР, Испания не смогла поставить зенитные орудия, а компания Rheinmetall не смогла вернуть 96 танков Leopard 1.

Швейцария очень строго относится к своему нейтральному статусу, поэтому категорически запрещает поставки любого вооружения в страны, которые находятся в состоянии войны. Вместе с тем Украина уже получала от нее существенную нелетальную помощь, например оборудование для разминирования.

Согласно данным Института Киля, отслеживающего помощь Украине, Швейцария выделила почти 800 миллионов евро, большая часть из которых пошла на гуманитарную поддержку. Кроме того, она планирует выделить 5,5 миллиарда долларов на долгосрочную поддержку до 2036 года.