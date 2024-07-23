Вільний світ має прокинутися: Залужний виступив із першою публічною промовою

Заходу час задуматися про те, як захистити своїх громадян

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше виступив на публічному заході після обіймання нової посади. У своїй промові він багато говорив про війну в Україні та попередив, що загроза є і для Європи.

Його виступ відбувся 21 липня у The Royal United Services Institute (RUSI). Слова Залужного цитує Українська правда.

"Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися та замислитися: як захистити своїх громадян та їхні країни", — сказав він.

За його словами, будь-яких воєн треба уникати, проте все ж таки варто бути до них готовими. При цьому Залужний зазначив, що головним у питаннях підготовки до війни є готовність суспільства для чого потрібна чесна комунікація уряду та людей.

"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства в цілому", — додав він і зазначив, що саме політики несуть відповідальність за мобілізацію суспільства.

Залужний додав, що демократіям завжди складніше воювати з диктатурами, а росіяни протягом останніх десяти років використовували цілий арсенал фейків, маніпуляцій та пропаганди, з якою на Заході досі не навчилися боротися.

Щодо війни XXI століття, то посол зазначив, що підходи, які можна побачити на полі бою російсько-української війни, визначатимуть те, як виглядатимуть інші війни.

"Вже сьогодні ми винайшли спосіб як воювати і перемагати проти найсильніших армій у ХХІ столітті. Очевидно, саме технології мають забезпечити стійкість української нації", — сказав Залужний, але зазначив, що нинішня війна є "війною перехідного періоду"

Хоча він не став припускати, як виглядатиме війна майбутнього, проте підкреслив, що тирани потребуватимуть війни, щоб розв'язати внутрішні проблеми та утримати владу. Іншим же країнам він порекомендував готуватися до того, що їм у новому майбутньому доведеться відбивати напади.

Нагадаємо, що Валерія Залужного звільнили з посади Головкому ЗСУ 8 лютого 2024 року та призначили на цю посаду Олександра Сирського.