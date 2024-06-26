Нас лають, а ми підіймаємо їм економіку: у Польщі понад 50 тисяч українців відкрили свій бізнес

Наші громадяни приносять багато грошей у польський бюджет

Попри безліч скандалів та регулярне блокування польсько-українського кордону, українці підіймають економіку Польщі. З 2022 року у цій країні було відкрито близько 8 тисяч товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Понад 50 тисяч українців зареєструвались у Польщі як індивідуальні підприємці. Про це перший віцепрезидент Польсько-української господарчої палати Даріуш Шимчиха заявив на 3-му Форумі відновлення в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Українці відкрили у Польщі 8 тисяч ТОВ

"Від початку повномасштабного вторгнення в Польщі було зареєстровано понад 8 тисяч товариств з обмеженою відповідальністю за участю українського капіталу й понад 50 тисяч одноосібних підприємців", ― сказав Шимчиха.

Зазначимо, що під ТОВ зазвичай мають на увазі малі та середні компанії. Наведена статистика актуальна за понад два роки з початку повномасштабної війни.

Про перспективи українського бізнесу в Польщі сказав й член правління Національної господарської палати Польщі Марек Бельський. Він навів досвід польських підприємців, які відкривали свої справи у Німеччині, а потім повернулись на батьківщину з новим досвідом.

"Польські компанії, які на початку 2000-х були створені в Німеччині, за 10-15 років повернулися на польський ринок і, як носії європейського досвіду, мали величезний вплив на трансформацію Польщі", ― сказав Бельський.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков сказав, що Польща є прикладом найбільшої релокації українського капіталу та робочої сили. Він зазначив, що українські підприємці добре адаптуються на європейському ринку. А голова правління Польського агентства інвестицій і торгівлі Анджей Диха зазначив, що у Варшаві працює коворкінг для бізнесменів України та відкрито представництво "Дії".

Для довідки: за даними Євростату, у Польщі проживає 953,93 тисячі українців, які виїхали з України через повномасштабну війну. Вони мають статус тимчасового захисту. Зазначимо, що така кількість є 22,7% від усіх українських мігрантів з таким статусом, які знаходяться на території Євросоюзу.

Раніше "Телеграф" писав, як поляки "нападають" на українців. Вони вже навіть почали клеїти наклейки на автомобілі вимушених мігрантів з України.