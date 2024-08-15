Зачепило усіх: Трамп, Байден та Гарріс стали жертвами фішингових атак Ірану

Хакери намагаються спіймати своїх жертв на листи зі шкідливими програмами, замаскованими під посилання або під PDF-вкладення

Іран у рамках масштабної та тривалої фішингової атаки напав на понад десяток осіб, які пов'язані з чинним президентом США Джозефом Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом. Іран організував серію атак у рамках своєї кампанії з впливу на президентські вибори в США.б

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на доповідь Google. У документі вперше офіційно заявлено, що Іран націлився на адміністрацію Білого дому, Байдена з Гарріс та пов'язані з ними президентські кампанії.

Головним виконавцем атак стала APT42 — іранська урядова хакерська група, яка також відома під назвами Charming Kitten та Mint Sandstorm. У травні та червні хакери атакували понад десяток осіб, щонайменше одна атака, спрямована проти високопоставленого політичного консультанта, стала успішною. Але Іран не зупинився на цьому – спеціалісти Google з кібербезпеки досі фіксують невдалі спроби APT42 зламати особисті облікові записи електронної пошти осіб, пов'язаних з Байденом, Гарріс та Трампом.

Хакери намагаються спіймати своїх жертв на листи зі шкідливими програмами, замаскованими під посилання або під PDF-вкладення. Останнє значно ускладнює виявлення вірусів. Також хакери намагаються використовувати соціальну інженерію, працюючи через Signal і WhatsApp з об'єктами атаки.

Раніше "Телеграф" писав, що у кампанії віцепрезидента Камали Гарріс проти експрезидента Дональда Трампа з'явився несподіваний та не дуже бажаний союзник. Іран, схоже за все, використовує власні ресурси, в тому числі приховану активність у соціальних мережах, щоб спробувати підірвати кандидатуру Трампа на виборах в США.

Зазначимо, раніше в США правоохоронні органи затримали 46-річного громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта за підозрою у спробі вбивства американських політичних діячів. Мерчант міг бути пов'язаний з Іраном, а серед його цілей фігурував у тому числі експрезидент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося раніше, замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс здійснив кілька пострілів із карабіна, одна куля лише зачепила вухо політика, а друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрілка було ліквідовано на місці.