На таксиста-українця напали у Польщі. Що світить зловмиснику

38-річному чоловікові загрожує в’язниця за напад на таксиста

У польському місті Гданськ затримали чоловіка за напад на таксиста з України. Нападник душив водія та вимагав забратися з Польщі до себе на батьківщину.

Про це повідомив RMF24. За інформацією ЗМІ, один із співробітників поліції помітив чоловіка, який кликав на допомогу та махав руками. Це був водій таксі, на якого скоїли напад.

38-річний чоловік, який напав на водія, душив українця, обзивав його та вимагав поїхати додому.

Нападника зупинив поліцейський. Підмога, що прибула на місце події, виявила у затриманого пакет з канабісом. Заарештованого перевірили на наявність алкоголю в крові – алкотестер показав, що в організмі було більше двох проміле.

Затриманому звинуватили в насильстві стосовно людини, а також образі за національною ознакою. Його також звинуватили у зберіганні наркотичних речовин. Наразі він перебуває під наглядом поліції, йому може загрожувати позбавлення волі на строк до п’яти років.

Це не перший випадок нападу на українських таксистів у Гданську. Нагадаємо, схожий інцидент стався у вересні минулого року. Двоє чоловіків-поляків викликали таксі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Водій зробив зауваження, на що один із пасажирів спочатку образив його за національною ознакою, а потім ще й ударив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поляки можуть заблокувати кордон із Україною на кілька місяців.