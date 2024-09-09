У Плоцьку п’яні поляки образили українку: їм загрожує в’язниця

Конфлікт довелося вирішувати поліції

У Польщі троє п’яних місцевих жителів образили українку за її національність. Наразі їм загрожує три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє inPoland. Зазначається, що подія сталася увечері 6 вересня у місті Плоцьк, що на північний захід від Варшави.

Українка, яка є адміністратором сусідніх апартаментів, чемно попросила відпочивальників перепаркувати автомобіль, проте почула у відповідь крики та образи у свій бік.

Після цього з відпочивальниками зв’язався господар житла та попросив їх негайно покинути приміщення, проте ті відмовилися і почали поводитися агресивно.

На місце прибула поліція, яка провела затримання двох жінок 54 та 45 років, а також чоловіка 58 років. У номері перебували ще двоє мешканців Плоцька, проте вони поводилися спокійно.

Затриманим уже висунули звинувачення в образі за національною ознакою і тепер їм доведеться відповісти перед судом. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у Києві таксист виявив у салоні коробку з 30 тисячами доларів, яку забув на сидіння пасажир, і вирішив залишити їх собі. Наразі йому загрожує до 12 років позбавлення волі.