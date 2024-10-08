Поляки можуть заблокувати кордон України на кілька місяців: коли та де (карта)

Протести можуть розпочатися вже 8 жовтня

Польські фермери з вівторка, 8 жовтня, можуть розпочати блокування руху вантажівок з польської сторони в пункті пропуску "Медика — Шегині". Акція протесту може тривати до кінця 2024 року.

"За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика — Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року", — повідомили в пресслужбі Державної митної служби України.

Митники додали, що станом на 11:45 8 жовтня оформлення транспортних засобів здійснювалося у звичайному режимі. Рух вантажівок через пункт пропуску "Медика — Шегині" не блокувався.

Нагадаємо, протести польських фермерів на кордоні з Україною тривали з листопада 2023 року до квітня 2024. Головною їх вимогою було обмеження імпорту сільгосппродукції з України. Зокрема вони наполягали на зменшенні ввезення зернових, хоча вони проходять територію Польщі транзитом. Після того, як ситуацію вдалося залагодити, одноденні протести фермерів відбувалися у травні та червні.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Глава України висунув очільнику МЗС Польщі претензії, ледь не дійшло до сварки.