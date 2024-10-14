На таксиста-украинца напали в Польше. Что светит злоумышленнику

38-летнему мужчине грозит тюрьма за нападение на таксиста

В польском городе Гданьск задержали мужчину за нападение на таксиста из Украины. Нападавший душил водителя и требовал убраться из Польши к себе на родину.

Об этом сообщил RMF24. По информации СМИ, один из сотрудников полиции заметил мужчину, который звал на помощь и махал руками. Это был водитель такси, на которого совершили нападение.

38-летний мужчина, который напал на водителя, душил украинца, обзывал его и требовал уехать домой.

Нападавшего остановил полицейский. Прибывшая на место происшествия подмога обнаружила у задержанного пакет с каннабисом. Арестованного проверили на наличие алкоголя в крови — алкотестер показал, что в организме было более двух промилле.

Задержанному предъявили обвинение в насилии по отношению к человеку, а также оскорблении по национальному признаку. Его также обвинили в хранении наркотических веществ. Сейчас он находится под наблюдением полиции, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Это не первый случай нападения на украинских таксистов в Гданьске. Напомним, похожий инцидент произошел в сентябре прошлого года. Двое мужчин-поляков вызвали такси, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сделал замечание, на что один из пассажиров сначала оскорбил его по национальному признаку, а потом еще и ударил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поляки могут заблокировать границу с Украиной на несколько месяцев.