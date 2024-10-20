Що відбувається на виборах у Молдові та хто може стати президентом

Молдова визначає своє майбутнє

У Молдові у неділю, 20 жовтня, відбуваються президентські вибори. Станом на 15:00 відомо, що понад 33% виборців віддали свої голоси.

Про це йдеться у матеріалі NewsMaker. Відповідно до місцевих правил, якщо у виборах взяли участь понад третина зареєстрованих виборців, то їх можна вважати такими, що відбулися.

На цей раз на виборах зареєструвалися 11 кандидатів, що є абсолютним рекордом для Молдови.

Головним фаворитом вважається президент Майя Санду, яка проводить прозахідну політику і активно виступає за євроінтеграцію. На цій посаді вона перебуває з 2020 року, коли вона перемогла проросійського кандидата Ігоря Додона.

На виборах 2024 року Додон участі не бере, проте він підтримав кандидата від своєї Соціалістичної партії, колишнього генпрокурора Андрія Стояногло. Саме він вважається другим за популярністю кандидатом згідно з передвиборчими прогнозами.

На третьому місці за популярністю перебуває колишній мер Бельц Ренато Вусатий. У 2020 році він посів третє місце у першому турі та закликав у другому турі голосувати за Санду, щоб не допустити ще одного терміну Додона. Наразі він є затятим критиком чинного президента, засуджує російське вторгнення в Україну, але виступає проти курсу на зближення з ЄС.

Згідно з прогнозами, головна інтрига виборів зводиться до того, чи буде другий тур. Санду попередньо має підтримку приблизно 47% виборців і має всі шанси перемогти в першому турі. Другий тур буде призначено, якщо її підсумкова підтримка виявиться нижчою за 50%.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада вибори також відбудуться у США. Чинний президент Джо Байден уже припустив, що вони можуть закінчитися силовим протистоянням.