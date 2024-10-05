Мирними не будуть? Байден приголомшив заявою про вибори у США

Заяву Байдена про вибори у США тиражують американські ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловився про вибори в країні, які відбудуться 5 листопада. Він не впевнений, що результат президентських виборів буде мирним.

Про це повідомляє ABC News. За словами Байдена, вибори будуть вільними та справедливими, але навряд чи будуть мирними. Занепокоєння Байдена базується на недавніх коментарях Дональда Трампа та Джей Ді Венса.

Байден зазначив, що минулого разу результат виборів не сподобався Трампу. Це призвело до спроби штурму Капітолію 6 січня 2021 року: тоді загинуло 5 осіб, а також заарештовано понад 1265 осіб.

Кандидат у віце-президенти від республіканців Джей Ді Венс також заявляв, що не визнає результатів виборів президента США, які відбулися 3 листопада 2020 року.

"Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат, було дуже небезпечно. Я зауважив, що кандидат у віце-президенти від республіканської партії не сказав, що ухвалить результати виборів. Вони навіть не визнали результати останніх виборів", — наголосив Байден.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.