Что происходит на выборах в Молдове и кто может стать президентом

Молдова определяет свое будущее

В Молдове в воскресенье, 20 октября, проходят президентские выборы. По состоянию на 15:00 известно о том, что более 33% избирателей отдали свои голоса.

Об этом говорится в материале NewsMaker. Согласно местным правилам, если в выборах приняли участие более трети зарегистрированных избирателей, то их можно считать состоявшимися.

В этот раз на выборах зарегистрировались 11 кандидатов, что является абсолютным рекордом для Молдовы.

Главным фаворитом считается действующий президент Майя Санду, которая проводит прозападную политику и активно выступает за евроинтеграцию. На этом посту она находится с 2020 года, когда она победила пророссийского кандидата Игоря Додона.

На выборах в 2024 году Додон участие не принимает, однако он поддержал кандидата от своей Социалистической партии, бывшего генпрокурора Андрея Стояногло. Именно он считается вторым по популярности кандидатом согласно предвыборным прогнозам.

На третьем месте по популярности находится бывший мэр Бельц Ренато Усатый. В 2020 году он занял третье место в первом туре и призывал во втором туре голосовать за Санду, чтобы не допустить еще одного срока Додона. Теперь он является ярым критиком действующего президента, осуждает российское вторжение в Украину, но выступает против курса на сближение с ЕС.

Согласно прогнозам, главная интрига выборов сводится к тому, будет ли второй тур. У Санду предварительно есть поддержка примерно 47% избирателей и она имеет все шансы победить в первом туре. Второй тур будет назначен, если ее итоговая поддержка окажется ниже 50%.

Как сообщалось ранее, в начале ноября выборы также состоятся в США. Действующий президент Джо Байден уже предположил, что они могут закончиться силовым противостоянием.