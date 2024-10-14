Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" прокоментував результати першого туру виборів до Сейму Литви, на яких перемогли соціал-демократи

Я думаю, що результати виборів до литовського Сейму стануть певною мірою холодним душем для України в низці питань. Насамперед тут питання не в зміні влади. Очевидно, що до влади прийде коаліція опозиційної Соціал-демократичної партії, яку очолює Вілія Блінкявічюте, та Демократичного союзу "В ім'я Литви" під керівництвом Саулюса Скверняліса, котрі планують створити парламентську більшість. Нагадаю, що Сейм Литовської Республіки не такий великий, до його складу входить 141 депутат. Одна половина Сейму обирається за партійними списками, а інша — за мажоритарними округами.

І думаю, що логіка правлячої коаліції буде спрямована на покращення добробуту громадян. І в цьому сенсі я не виключаю зменшення агресивности риторики щодо Росії. Я вважаю цілком реалістичним зменшення матеріально-технічної допомоги Україні. У моральному сенсі, я думаю, що соціал-демократи продовжать нас підтримувати, це достатньо очевидно. Але в плані виділення коштів, на мою думку, з цим можуть бути серйозні проблеми. І ми до цього маємо бути готові.

Допомога українськими біженцями, яких у Литві не настільки велика критична кількість, не постраждає. А що буде з іншим, це вже друге достатньо серйозне запитання.

Є ще один фактор, який викликає хвилювання. Це помітний успіх "Зорі Нямунаса", яку очолює Ремігіюс Жемайтайтіс. Це політик, якого вигнали парламенту за антисемітські та ксенофобські висловлювання. А тут його партія матиме достатньо високий результат. Це, на мою думку, тривожний дзвіночок ля всіх.

Будуть соціал-демократи, які насамперед будуть намагатися думати про економіку. З іншого боку будуть люди, які можуть поділяти антисемітські погляди. Для Литви, де Голокост залишив важкий слід, це серйозний виклик і серйозне питання про осмислення попередньої історичної пам'яті.

Джерело: коментар Магди "Телеграфу"