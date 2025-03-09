Путіністи "в прольоті": у Німеччині партії Мерца та Шольца домовилися про коаліцію

Коаліція двох партій означає, що путіністи з "Альтернативи для Німеччини" не будуть вирішувати в Бундестазі абсолютно нічого

У Німеччині політичні партії переможця парламентських виборів Фрідріха Мерца, та чинного канцлера країни Олафа Шольца – Християнсько-демократичний союз (ХСС/ХДС) та Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) – погодили рамковий документ для подальших переговорів про парламентську коаліцію. Коаліція буде формувати майбутній спільний уряд країни.

Про це пише німецьке видання Spiegel. Зазначається, що рішення ХСС та СДНП залишає "за бортом" проросійську партію "Альтернатива для Німеччини", яка попри своє друге місце на виборах, в реальності фактично ні на що не впливатиме.

"Менш як за два тижні після дострокових федеральних виборів, ХДС/ХСС та СДПН заявили про погоджений документ, що закладає основу для подальших перемовин про формування уряду", – зазначає видання.

Документ, який складається з 11 сторінок, узагальнив та зафіксував наміри обох партій щодо ключових сфер політики майбутнього уряду. Ключовим питанням обидві партії визначили обороноздатність Німеччини та подальшу підтримку України. Окрім того, планується зменшення бюрократії, сприяння інвестиціям, боротьба з нелегальними мігрантами та зниження цін на електроенергію. Коаліцію планується остаточно створити до 20 квітня.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах. Також Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником, канцлером Шольцом.