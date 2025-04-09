Мерц отправил "послание" Трампу и рассказал о новом коалиционном соглашении

В Германии будет сильная и решительная власть

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ряд заявлений на пресс-конференции в Берлине, на которой СДПГ и консервативный блок ХДС/ХСС представили соглашение о коалиции. В своих словах лидер партии ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") направил "послание" президенту США Дональду Трампу.

В частности, Мерц отметил, что Германия выполнит все обязанности в сфере обороны. Его слова цитирует DW.

"Германия выполнит свои обязательства в сфере обороны и Германия готова укреплять свою конкурентоспособность", — заявил вероятный будущий канцлер ФРГ. Он также добавил послание Трампу: "Германия вернулась", призвав ЕС найти общий ответ на торговую политику Соединенных Штатов.

Во время пресс-конференции было объявлено о формировании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которая должна начать работу в начале мая. Таким образом Мерц, как и ожидалось, станет канцлером Германии, а крайне правая Альтернатива для Германии останется за пределами коалиции.

Соглашение "является очень сильным и четким сигналом общественности нашей страны. И это также четкий сигнал к нашим партнерам в Европейском Союзе," сказал Мерц. Он добавил, что Германия получит власть, способную действовать и быть сильной.

По мнению лидера ХДС, коалиционное соглашение превратит Германию в "мужественную страну, подходящую для будущего", и страну, "где людям нравится работать".

Какие еще планы у будущего правительства

Лидеры партий рассказали о планах правительства на ближайшие четыре года и распределении основных министерств. В частности, СДПГ получит семь портфелей в новом правительстве. Об этом заявила на конференции сопредседатель партии Заския Эскен. По данным Reuters, социал-демократам достанутся, в частности, Министерство финансов и Минобороны.

Заския Эскен

Коалиция также создаст новое ведомство – Министерство цифровой трансформации и модернизации. Предварительно известно, что возглавить его может именно представитель ХДС/ХСС.

Также планы правительства — сократить налоги на корпорации до 2028 года, реформировать систему социального обеспечения, снизить налог на электричество, усилить миграционную политику и увеличить расходы на оборону.

Теперь члены СДПГ должны проголосовать за коалиционное соглашение, а ХДС и ХСС должны получить одобрение партийного руководства.

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