Сусідці України виділили найбільше: ЄС дасть €150 мільярдів на зброю, скільки отримає Київ

ЄС набирає кредити для себе та України

У вівторок, 9 вересня, Європейська Комісія ухвалила попереднє виділення €150 мільярдів фінансової допомоги для зміцнення оборонної готовності держав-членів Союзу.

Цей крок у рамках програми під назвою Security Action for Europe (SAFE) спрямований на підвищення оборонних спроможностей ЄС, допомогу державам-членам у закритті критичних прогалин, а також на спільну закупівлю оборонної продукції, в тому числі, в України і для України, повідомляє кореспондентка "Телеграфу" зі Страсбурга.

Відомо, що 19 держав-членів висловили намір брати участь і отримати підтримку. При цьому країни, які заявили найбільший інтерес наступні:

Польща — €43,7 млрд;

Румунія — €16,7 млрд;

Франція та Угорщина — по €16,2 млрд;

Італія — €14,9 млрд.

SAFE надаватиме довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі необхідного оборонного обладнання. Програма також дозволить ЄС додатково підтримати Україну, залучаючи її оборонну промисловість до цього інструменту з самого початку. Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредитів, конкурентні відсоткові ставки та можливість укладання двосторонніх угод з третіми країнами для розширення участі.

"Хочу підкреслити, що більшість держав-членів, які подали заявки на позики, планують залучати їх для підтримки України. Хоча точні обсяги наразі не визначені, очікується, що SAFE матиме ключове значення в цьому напрямку", — зазначив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Держави тепер мають підготувати свої національні інвестиційні плани, у яких описуватиметься використання потенційної фінансової допомоги, та подати їх до кінця листопада 2025 року. Комісія оцінить національні плани з метою здійснити перші виплати на початку 2026 року.

Інструмент SAFE був ухвалений у травні 2025 року в рамках пакету Readiness 2030, амбітної оборонної ініціативи, що надає державам-членам ЄС фінанси для різкого збільшення інвестицій у власні оборонні спроможності.

Основна увага має бути зосереджена на семи пріоритетних напрямах інвестування, серед яких — протиповітряна та протиракетна оборона, артилерія, ракети й боєприпаси, дрони та антидронові системи, захист критичної інфраструктури, зокрема в космосі, військова мобільність та кіберзахист, штучний інтелект і РЕБ.

