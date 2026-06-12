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У Великій Британії новий міністр оборони. Хто він та що казав про Україну

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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За оборону країни тепер відповідатиме Ден Джарвіс Новина оновлена 12 червня 2026, 08:16
За оборону країни тепер відповідатиме Ден Джарвіс. Фото Колаж "Телеграф"

До початку політичної діяльності він служив у гарячих точках

У Великій Британії новий міністр оборони — після відставки Джона Гілі прем'єр-міністр країни Кір Стармер призначив на цю посаду Дена Джарвіса. До початку політичної кар'єри Джарвіс тривалий час служив у британській армії.

Як повідомляє The Guardian, Гілі пішов у відставку через суперечки навколо оборонного бюджету. У різкому листі з поясненнями свого рішення він звинуватив Стармера та канцлера скарбниці Рейчел Рівз у тому, що вони ставлять під загрозу безпеку країни через своє небажання виділяти ресурси на армію. Невдовзі прем'єр-міністр призначив нового очільника Міноборони.

"Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони в час, коли ми зміцнюємо наші збройні сили та протистоїмо зростаючим загрозам, перед якими постає наша країна", — заявив Стармер

Новим міністром оборони Британії став Ден Джарвіс — що про нього відомо

Джарвіс є членом парламенту від округу Північний Барнслі з 2011 року, а з 2018 до 2022 року обіймав посаду мера Південного Йоркширу. Після перемоги лейбористів на виборах 2024 року його призначили міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ.

Ден Джарвіс
Ден Джарвіс. Фото: x.com/DanJarvisMBE

З 1997 до 2011 року Джарвіс служив офіцером у Парашутному полку. За цей час він проходив службу в гарячих точках — Косові, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістані.

Як Ден Джарвіс ставиться до війни Росії проти України

У 2024 році, коли Велика Британія заборонила в'їзд особам, які надають значну підтримку Росії або завдячують своїм статком російській державі, Джарвіс пояснив, що його послання друзям глави РФ Володимира Путіна в Москві просте: "Вам не раді у Великій Британії".

"Заходи, оголошені сьогодні, грюкають дверима перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну та невиправдану війну", — сказав він.

Ден Джарвіс вважає Росію агесором. Фото: x.com/DanJarvisMBE
Ден Джарвіс вважає Росію агесором. Фото: x.com/DanJarvisMBE

Перебуваючи на посаді міністра безпеки Великої Британії Джарвіс казав, Британія має бути "надзвичайно обережною" у своїх кроках щодо підтримки Києва, аби не спровокувати реакцію Москви. Водночас Джарвіс наголошував, що уряд Кіра Стармера не відступить від підтримки України у війні, що веде проти неї РФ. За його словами, Лондон має поєднувати допомогу Києву з відповідальним підходом до безпеки самої Британії та її союзників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник МЗС України Андрій Сибіга оцінив, чи справляється Валерій Залужний із посадою посла в Британії.

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#Велика Британія #Міноборони #Ден Джарвіс