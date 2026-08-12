Унікальна українська зброя влаштувала справжнє пекло у Новоросійську (фото і відео)

За словами росіян, це була найсильніша атака на це місто від початку путінської війни

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В ніч на 12 серпня Сили оборони України провели унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі. Реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи вразили позиції ППО, причали та інфраструктуру морського порту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ураження було завдано на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", — пише президент.

Під час атаки ворожі засоби РЕБ спрямовували дрони просто на житлові будинки Новоросійська. По місту виникли численні пожежі, є руйнування багатоповерхівок.

Один з пошкоджених будинків. Фото: Exilenova+

Російська ПВО збивала дрони просто над містом. Фото: Exilenova+

Пожежу видно здалеку. Фото: Exilenova+

Ще один ракурс пожежі. Фото: Exilenova+

Дрони активно збивала ворожа ППО. Фото: Exilenova+

Як розповідав "Телеграф", попередня масована атака на Новоросійськ сталася 8 червня. Тоді після численних вибухів виникла пожежа на нафтосховищі, горів резервуарний парк на території промислового майданчика "Грушова" ("Грушова балка").