В Києві встановлюють бар’єри від терактів: в КМДА дивно "пояснили" це

Столичні структури заявили, що не мають стосунку до встановлення конструкцій

Хто та з якою метою встановив бар'єри-пітагони в районі Либідської площі у Києві "Телеграфу" так і не вдалось з'ясувати. У відповідь на запит редакції, Київська міська державна адміністрація замість коректної відповіді, скерувала його в департамент, який не є компетентним у цьому питанні.

Засоби захисту "Pitagone F18", які є протитаранними бар'єрами, на дорогах Києва помітили понад тиждень тому. Виробник зауважує — їх використовують під час терористичних атак з використанням автомобілів. Зупинити вони можуть транспорт вагою до 7200 кг, який рухається зі швидкістю до 48 км/год.

Захист Pitagone у Києві. Фото "Телеграф"

Однак всі можливі дотичні структури, зокрема "Укртрансбезпека", "Києвоблавтодор", "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху" відхрещувались від "пітагонів". У КМДА "Телеграф" поцікавився:

Хто виступив ініціатором встановлення т.зв. "пітагонів"?

Яка структура займається їхнім встановленням та з якою метою?

Чи очікують у КМДА терористичних атак із застосуванням ТЗ?

Де ще, окрім Либідської площі, будуть розгорнуті "пітагони"?

Чому КП "Центр організації дорожнього руху", який відповідає за управління інфраструктурою вулично-дорожньої мережі міста, нічого не знає про встановлення т.зв. "пітагонів"?

Як заявили у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА: "Встановлення "пітагонів" на вулично-дорожній мережі міста знаходиться поза межами компетенції Департаменту та підпорядкованих підприємств".

Відповідь Департаменту транспортної інфраструктури на запит "Телеграфа"

Наразі "Телеграф" чекає на відповідь від військової адміністрації Києва.

