Найкривавіший теракт в історії Норвегії: як виглядає і коли вийде на волю вбивця 77 людей Брейвік

Жертвами здебільшого були підлітки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Цієї середи, 22 липня, минає 15 років від терактів у Норвегії, які стали наймасштабнішою трагедією в історії країни після Другої світової війни. У 2011 році праворадикальний терорист Андерс Берінг Брейвік влаштував два послідовні напади, жертвами яких стали 77 людей, ще понад 300 зазнали поранень.

Брейвік спершу підірвав замінований автомобіль біля урядового кварталу в центрі Осло. Вибух забрав життя восьми людей і завдав значних руйнувань державним установам.

Менш ніж за дві години, переодягнувшись у поліцейського, він дістався острова Утойя, де проходив літній табір молодіжного крила Норвезької робітничої партії (AUF). Скориставшись тим, що учасники не підозрювали небезпеки, Брейвік відкрив вогонь по підлітках і молоді. На острові він убив 69 людей, більшості загиблих було від 14 до 19 років. Загалом жертвами двох атак стали 77 осіб.

Андерс Брейвік

Чому він скоїв напад

У день терактів Брейвік розіслав багатосторінковий маніфест під назвою "2083: Європейська декларація незалежності", у якому виклав свої ультраправі та ісламофобські погляди. Він стверджував, що Європі нібито загрожує "ісламізація", виступав проти імміграції та поширював теорію змови про так звану "велику заміну" населення. Тому мішенню став молодіжний табір правлячої на той момент партії.

Під час судового процесу Брейвіка визнали осудним. У серпні 2012 року його засудили до максимального за норвезьким законодавством покарання — 21 року превентивного ув'язнення. Особливість цього виду покарання полягає в тому, що його можуть продовжувати необмежену кількість разів, якщо засуджений і надалі становить загрозу для суспільства.

Андерс Брейвік

Де Андерс Брейвік зараз

Станом на 2026 рік Андерс Брейвік відбуває покарання у в'язниці суворого режиму Ringerike. Формально він уже має право просити про умовно-дострокове звільнення, адже мінімальний термін у 10 років він відбув ще у 2021 році. Однак це не означає автоматичного виходу на свободу.

Андерс Брейвік. Фото: AFP

Наприкінці 2024 року норвезький суд вдруге відмовив Брейвіку в умовно-достроковому звільненні. Суд погодився з висновками прокуратури, що він досі становить реальну небезпеку, не продемонстрував щирого каяття та залишається прихильником своїх екстремістських переконань. Після рішення його адвокат повідомив про намір оскаржити вирок.

Коли Брейвік може вийти на свободу

Якщо рахувати лише основний строк, 21 рік спливає у 2033 році. Водночас звільнення тоді не є гарантованим.

Норвезьке законодавство дозволяє суду щоразу продовжувати превентивне ув'язнення ще на п'ять років, якщо експерти та правоохоронні органи вважають, що засуджений і надалі становить загрозу для суспільства. Саме тому Брейвік може залишатися у в'язниці фактично довічно.

До слова, Брейвік висловлював симпатію до Росії як до держави, що, на його думку, захищає консервативні цінності та протистоїть мультикультуралізму. Він з'являлвся на засіданнях із виголеними на голові літерами Z — символами російського вторгнення в Україну.

Андерс Брейвік

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про бізнесмена, якого підірвали у Монако. У нього бізнес в окупованому Криму.