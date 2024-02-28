У Путіна тренуються воювати з Китаєм: відпрацювали застосування ядерної зброї — FT

У РФ готують солдатів до війни зі світовою державою

Збройні сили Росії відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Згідно з витоком інформації з російських військових файлів, сценарій включають тренування військових до вторгнення Китаю.

У секретних документах описуються випадки, коли Кремль надасть наказ застосовувати тактичну ядерну зброю. Про це пише Financial Times. Виявляється, цей поріг у рази нижчий, ніж влада РФ заявляла публічно.

За даними FT, документ складається із 29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік.

Критерії для потенційної ядерної відповіді варіюються від вторгнення ворога на територію РФ до конкретніших тригерів. Наприклад, знищення 20% російських стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами. Незважаючи на те, що документ складено десяток років тому, експерти стверджують, що він, як і раніше, є актуальним для сучасної російської військової доктрини.

У матеріалах йдеться про те, що Східний військовий округ РФ відпрацьовував численні сценарії, що зображують китайське вторгнення. Так, в одній із вправ, що описують гіпотетичний напад Піднебесної, зазначається, що РФ, названа в рамках військової гри "Північною Федерацією", може відповісти тактичним ядерним ударом. Це за задумом допоможе зупинити просування ворога на "Південь" із другою хвилею сил вторгнення.

"Головнокомандувач віддав наказ... застосувати ядерну зброю... ...у разі розгортання противником підрозділів другого ешелону та загрози подальшого наступу "Півдня" на напрямі головного удару", — йдеться у документі.

В окремій навчальній презентації для офіцерів ВМС, не пов’язаної з Китаєм, викладаються ширші критерії потенційного ядерного удару. Серед варіантів: висадка противника біля РФ, поразка підрозділів, відповідальних охорону прикордонних районів, чи неминучий напад противника із застосуванням звичайних озброєнь.

Поріг визначається як сукупність факторів, за яких втрати російських військ "незворотно призведуть до їх нездатності зупинити велику ворожу агресію", що є "критичною ситуацією для безпеки Росії".

Серед інших можливих умов — знищення 30% атомних ударних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасне ураження основного та резервного берегових командних пунктів.

Документ, який потрапив до рук FT, передбачає, що російські військові зможуть використати тактичну ядерну зброю для досягнення широкого спектра цілей. Тут і "стримування держав від агресії [...] або ескалації військових конфліктів", "припинення агресії", запобігання втраті території російськими військами, а також підвищення ефективності російського військово-морського флоту.

Нагадаємо, що в середині лютого голова комітету Палати представників із розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США. Відповідно до розвідданих, Росія має намір розмістити ядерну зброю в космосі.

Інформацію підтвердив і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Джо Байден доручив своїй адміністрації терміново провести переговори з Росією щодо можливого випробування ядерної зброї в космосі.

Раніше "Телеграф" писав, якою зброєю Росія хоче знищувати супутники та який принцип його дії.