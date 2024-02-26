"Він не розуміє": Зеленський пояснив, чому Трамп може бути на боці Путіна

Швидко закінчити війну американському політику не вдасться

Колишній президент США, а заразом найімовірніший кандидат республіканської партії на наступних президентських виборах, Дональд Трамп не розуміє російського диктатора Володимира Путіна. І саме із цим нерозумінням пов’язані його заяви про те, що він може завершити війну в Україні за день.

Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, якщо Трамп вирішить підтримати Росію, він піде проти інтересів усіх американців.

"Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він з ним зустрічався... але він ніколи не воював із Путіним", — зазначив Зеленський і нагадав, що американська армія ніколи не стикалася на полі бою з російською.

Глава держави наголосив, що швидше за все Трамп не розуміє, що російський диктатор не зупинятиметься.

Водночас він наголосив, що був дуже здивований, коли зрозумів, що російська пропаганда дуже сильна у США та ЄС. Зеленський зазначив, що Росія вкладає мільярди в те, щоб поширювати неправдиву інформацію і навіть змогла вплинути на перебіг виборів.

Як повідомлялося раніше, американський політик неодноразово висловлювався на тему війни України та РФ і заявляв, що міг би вирішити це питання "дуже швидко". Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував йому відвідати Київ, щоб обговорити деталі його плану.