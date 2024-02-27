У Путіна розповіли, скільки паспортів РФ роздали українцям на окупованих територіях

Мова про мільйони

Російські окупанти продовжують паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України. Місцеве МВС відзвітувало про кількість виданих документів.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Так, за словами начальника ростівського Головного управління МВС Олега Агаркова, окупанти за весь час окупації українських територій видали вже понад два мільйони паспортів українцям.

Крім того, за його даними, Інформаційний центр МВС у Ростовській області 2023 року поставив на облік понад мільйон жителів окупованих територій України.

"У Запорізькій та Херсонській областях встановлено та обслуговуються сервери для прийому та обробки дактокарт із підключенням до централізованих обліків. Здійснюється прийом та обробка дактилоскопічної інформації в Луганській та Донецькій народних республіках", — сказав Агарков.

Варто зазначити, що у більшості випадків паспортизація українців відбувається у виключно примусовому порядку. Наприклад, у захоплених містах українцям, які відмовляються брати російські документи, можуть просто відмовити у медичних чи інших базових послугах.

Раніше "Телеграф" писав, що у тимчасово окупованому Донецьку продовжується паспортизація вже понад 5 років. Однак останнім часом вона стає радикальнішою.