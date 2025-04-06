"Укрнафта" витратить мільйони гривень на археологічні розкопки

Місцевість відома за численні історичні знахідки

Біля міста Ромни (Сумська область) під час робіт на газовій свердловині виявили знахідки, що становлять археологічну цінність. Тепер ПАТ "Укрнафта" виділить велику суму на роботи з їхнього дослідження.

Про це йдеться у тендері, оприлюдненому на сайті державних закупівель Prozorro. Зазначається, що культурний шар було виявлено в районі свердловини №151 Великобубнівського родовища.

У тендері зазначено, що на проведення археологічних робіт у рамках майданчика, трубопроводу та під’їзної дороги буде виділено трохи більше ніж 9 мільйонів гривень Самі роботи мають провести протягом 600 календарних днів після укладання договору.

Хоча деталі знахідок не повідомляються, проте Сумську область у IX-XI століттях нашої ери щільно населяли сіверяни, які були одними із численних слов’янських племен на території України. Через те, що знахідки їхніх поселень часто зустрічаються біля Ромен, вони навіть отримали назву "роменська археологічна культура". Втім, на цій території також можна знайти свідчення проживання скіфів, а також ранніх культур бронзової доби.

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