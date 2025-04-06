Брав Лігу чемпіонів з Мессі та Неймаром: відомий футболіст тепер працює продавцем

Колишній гравець збірної Франції вибрав незвичайне продовження після футбольної кар’єри

Колишній захисник "Барселони" та збірної Франції Жеремі Матьє після завершення кар’єри футболіста працює звичайним продавцем у магазині спортивних товарів. Гравцю, видно, подобається його робота, адже про фінансові труднощі не йдеться.

Про це повідомляє lesviolets. За інформацією джерела, про роботу знаменитого французького гравця стало відомо випадковою завдяки фото у мережі.

Один із відвідувачів магазину Intersport в окрузі Марсель (Франція) упізнав футболіста і попросив фотографію з ним. За кілька днів знімок завірусився у мережі, після чого журналісти підтвердили, що 41-річний Жеремі працює у магазині спорттоварів.

Жеремі Матьє з відвідувачами магазину

Довідка: Жеремі Матьє — французький футболіст, який прославився завдяки виступам за "Барселону" та збірну Франції. У складі каталонців виграв Лігу чемпіонів 2014/15, тоді Жеремі грав разом із такими зірками футболу як Ліонель Мессі та Неймар. Крім того, Матьє виступав за "Сошо", "Тулузу", "Валенсію" та "Спортінг" (Лісабон).

Раніше український футболіст зізнався, що працював маскотом у мережі українських супермаркетів. Нещодавно він забив один із найкрасивіших голів у чемпіонаті країни.