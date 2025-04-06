До Великодня чи після? Коли краще садити цибулю для великого урожаю

Дізнайтеся найкращі дні для посадки цибулі

Зараз в Україні триває сезон посадки овочів і фруктів на ділянках. Однак з тимчасовим похолоданням виникає питання, чи варто зараз щось садити, аби рослини не загинули. Зокрема, йдеться про цибулю.

Цибуля — одна з найпопулярніших культур, яку вирощують українці на городах. Овоч додають до супів, салатів, гарнірів, адже вона робить смак багатшим. Тому актуальним питанням є, коли садити цибулю навесні. Видання Prosto Way підказало відповідь.

Коли саджати цибулю навесні 2025 року

Зазвичай цибулю починають садити від середини березня, якщо температура сягає принаймні +10. Земля також має бути прогрітою до +5-7. Якщо падає сніг і тримаються заморозки, то посадку цибулі краще відкласти. Адже вона просто згниє та не проросте.

Коли погода покращиться і температура підніметься до +10, можете починати посадку. Однак відтягувати з цим теж не варто, бо цибуля можете не встигнути прорости до вегетаційного періоду.

Сприятливі дні у квітні для посадки: 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Як і де саджати цибулю

Оптимально садити цибулю на сонячній ділянці, де немає протягів.

Місце під цибулю варто перекопати, щоб земля була розпушеною. Хороша ідея — перекопати ґрунт з компостом або перегноєм.

Цибулю можна знезаразити у розчині марганцівки перед посадкою. Після цього її треба добре висушити.

Земля під цибулю не має бути кислою, краще — нейтральною.

Цибулю садять в неглибокі ямки з відстанню у 10-15 сантиметрів і присипають землею на 1-2 сантиметри.

Цибуля сходить здебільшого через 7-14 днів.

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