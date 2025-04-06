Оновлення тарифів Київстар з 8 квітня: все, що потрібно знати

Київстар змінює умови денного пакету та дзвінків за кордон з 8 квітня.

З 8 квітня 2025 року у деяких тарифах передплати мобільного оператора Київстар змінюються умови денного пакету та перелік країн, на які поширюються тарифні хвилини для дзвінків за кордон.

Як повідомляється на офіційному сайті оператора "Київстар", у тарифі Максимальний Безлім 2019 абоненти отримають можливість здійснювати дзвінки не лише на інші мобільні мережі України та на номери Польщі й Італії, а й на номери ще 11 країн, серед яких: Бельгія, Індія, Іспанія, Канада, Молдова, Німеччина, Норвегія, Румунія, США, Чехія, Швеція.

Аналогічний перелік діятиме і в тарифі ТВІЙ Максимум 2023, але з винятками: для дзвінків до Ізраїлю, Китаю та Узбекистану застосовуватимуться стандартні міжнародні тарифи.

Також з 8 квітня оновлюються умови денного пакету в тарифах:

LOVE UA База

LOVE UA Світло 2023

Максимальний Безлім 2019

Денний пакет активується тільки у випадку, якщо ви пропустили основну оплату тарифу. У цьому разі ви отримаєте:

Безлімітний інтернет без обмеження швидкості

Безлім дзвінки в мережі Київстар

Вартість денного пакету — 30 грн/день*

Для абонентів, які перебувають у країнах, де діє послуга "Роумінг як вдома", денний пакет включає:

Безлімітні дзвінки на Київстар

Усі вхідні дзвінки

Інтернет без обмеження обсягу зі швидкістю до 0,8 Мбіт/с

Зміни автоматично наберуть чинності з 8 квітня 2025 року. Рекомендується ознайомитися з новими умовами на сайті Київстар, аби уникнути непорозумінь та максимально ефективно використовувати можливості вашого тарифу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом у соціальних мережах почастішали скарги клієнтів на роботу домашнього інтернету від Київстар. Користувачі повідомляють про проблеми з підключенням, затримки у виконанні заявок і неналежну роботу технічної підтримки.