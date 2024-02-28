Поддерживал войну, хотя сам из Украины: в России умер последний премьер СССР

Рыжков был тесно связан с политикой Михаила Горбачева

В России на 95-м году жизни умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Он поддерживал агрессию РФ против Украины в 2014 и 2022 годах, за что был во всех возможных санкционных списках.

О смерти политика сообщила спикер Совета Федерации страны агрессора Валентина Матвиенко в своем Telegram. К слову, родился он в Украине – в поселке Дылеевка Донецкой области.

"Телеграф" решил напомнить, какой была политическая карьера Рыжкова и чем запомнился враг Украины.

Политическая биография Николая Рыжкова

В 1974-1989 годах Рыжков был депутатом Верховного Совета СССР. В 1985-1991 годах работал председателем Совета министров СССР (во времена эпохи перестройки). Он был тесно связан с политикой Михаила Горбачева, стремившегося оживить советскую экономику с помощью передовых технологий и некоторой степени децентрализованного планирования. Однако он сопротивлялся внедрению рыночных цен и других механизмов, и к 1990 году его руководство подверглось резкой критике со всех сторон. После перенесённого сердечного приступа в декабре 1990 года Рыжков уступил должность главы правительства Валентину Павлову 14 января 1991 года.

После отставки и выхода на пенсию Рыжков продолжил политическую карьеру. В 1995-2003 годах он работал депутатом Госдумы Российской Федерации, затем в течение 20 лет — сенатором в Совете Федерации от Белгородской области. Полномочия Рыжкова как сенатора были прекращены 25 сентября 2023 года. Тогда, как пишут в сети, он посмотрел в свой паспорт и сказал "хватит".

Будучи на посту сенатора Николай Рыжков поддерживал войну против Украины. В частности, ввод российский войск в Крым в 2014 году, а также оккупацию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в 2022 году.

За поддержку войны и действий российского диктатора Владимира Путина Рыжков попал под санкции Европейского Союза, США, Украины, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

"Мы накладываем санкции еще на ряд российских официальных лиц, в том числе влиятельных лиц, которые оказывают материальную помощь российскому руководству, а также на банк, который оказывает помощь этим лицам", — заявлял бывший президент США Барак Обама в марте 2024 года, комментируя ввод санкций США в том числе против Рыжкова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путину пришлось менять военно-административное разделение России из-за оккупированных территорий Украины.