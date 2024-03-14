"Паніки немає". У Бєлгородській області після ранкових вибухів масово закривають ТЦ

У наступні дні все залежатиме від "оперативної ситуації"

У Бєлгородській області, де раніше російські добровольці закликали владу області оголосити евакуацію, вживають заходи безпеки. Губернатор області В’ячеслав Гладков закликав місцевих мешканців залишатися вдома та обмежити пересування населеними пунктами.

Також він оголосив, що торгові центри будуть закриті. Про це Гладков написав у Telegram.

"Найголовніше — це питання безпеки. Було багато звернень від вас закрити торгові центри. Це ми вже фактично зробили — вони зараз закриваються. Ми домовилися, що поки що до кінця дня. У наступні дні все залежатиме від оперативної ситуації", — йдеться в повідомленні.

За його словами, також є жертви та постраждалі внаслідок бойових дій. Тому мешканцям області рекомендується менше пересуватись населеними пунктами.

"Дорогі друзі! Насамперед я хотів би сказати, що сьогодні у нас двоє людей загинули, пересуваючись на своїх особистих машинах. Розумію, що повністю виключити пересування у транспорті неможливо, але будьте, будь ласка, обережні. Якщо є хоча б найменша можливість, то перенесіть цю поїздку на один чи два дні, тим самим ви потенційно зможете вплинути на те, щоб зберегти своє здоров’я та своє життя", — сказав Гладков.

Також губернатор пообіцяв, що пізніше надасть інформацію про руйнування.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 14 березня, російські ЗМІ та соцмережі повідомили про черговий обстріл Бєлгорода. Місцеві жителі пишуть, що у центрі міста пролунав гучний вибух.

⠀