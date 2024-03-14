"Паники нет". В Белгородской области после утренних взрывов массово закрывают ТЦ

В последующие дни все будет зависеть от "оперативной обстановки"

В Белгородской области, где ранее русские добровольцы призвали власти области объявить эвакуацию, принимают некоторые меры безопасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и ограничить передвижение населенными пунктами.

Так же он объявил, что торговые центры будут закрыты. Об этом Гладков написал в Telegram.

"Самое главное – это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали – они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки", — говориться в сообщении.

По его словами, так же есть жертвы и пострадавшие вследствие боевых действий. Потому жителям области рекомендуется меньше передвигаться населенными пунктами.

"Дорогие друзья! В первую очередь, я хотел бы сказать, что сегодня у нас два человека погибли, передвигаясь на своих личных машинах. Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь", — сказал Гладков.

Также губернатор пообещал, что позже предоставит информацию об разрушениях.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 14 марта, российские СМИ и соцсети сообщили об очередном обстреле Белгорода. Местные жители пишут, что в центре города раздался громкий взрыв.

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